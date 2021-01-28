Fahiş fiyat çağrısı: Etiket ya da fişin fotoğrafını çekin!

22 BİN ÜRÜN DENETLENDİ

Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat denetimleri kapsamında son bir haftada 1674 işletmede 22 bin 535 ürünün denetlendiğini belirtirken, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca yapılan değerlendirmeler sonrasında ise bugüne kadar 495 firmaya, 15 milyon 480 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.

Yapılan denetimler sonucunda en çok sebze meyve ile ayçicek yağı, tavuk, yumurta ve un gibi temel gıda ürünlerinde fahiş fiyat artışı yapıldığı tespit edildi.