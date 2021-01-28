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Fahiş fiyat çağrısı: Etiket ya da fişin fotoğrafını çekin!

Fahiş fiyat iddiaları sonrası harekete geçen ekipleri bir haftada 22 binden fazla ürünü denetleyip 15 milyon liranın üzerinde ceza keserken, yapılan denetimlerde en çok sebze meyve ile ayçicek yağı, tavuk, yumurta ve un gibi temel gıda ürünlerinde fahiş fiyat artışı yapıldığı tespit edildi. Fahiş fiyatlara yönelik tüketici birlikleri ise geçtiğimiz yıl çıkarılan düzenlemeye dikkat çekip vatandaşlara fiyatlarında aşırı artış yaşanan ürünlerin fotoğraflarını çekip bildirimde bulunmaları yönünde çağrıda bulunuyor. Öte yandan Ticaret Bakanlığı bünyesinde oluşturulan 'nun fiyatlarla oynayan fırsatçılara yönelik 500 bin TL'ye kadar ceza kesme yetkisi bulunuyor.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.01.2021 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021
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Başkan 'ın gıda fiyatlarındaki artışa kalıcı çözüm bulunmasına yönelik talimatının ardından 'nin 81 ilinde bakanlık ve belediyelere bağlı denetim ekipleri sahaya inip fiyat araştırması yapmaya başladı.

22 BİN ÜRÜN DENETLENDİ
fahiş fiyat denetimleri kapsamında son bir haftada 1674 işletmede 22 bin 535 ürünün denetlendiğini belirtirken, Kurulunca yapılan değerlendirmeler sonrasında ise bugüne kadar 495 firmaya, 15 milyon 480 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.

Yapılan denetimler sonucunda en çok sebze meyve ile ayçicek yağı, tavuk, yumurta ve un gibi temel gıda ürünlerinde fahiş fiyat artışı yapıldığı tespit edildi.

500 BİN TL'YE KADAR CEZA KESME YETKİSİ VAR
13 üyeden oluşan fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına yönelik düzenlemeler yapmak, gerektiğinde denetim ve incelemelerde bulunarak idari para cezası uygulamak ve her türlü tedbiri almak amacıyla geçtiğimiz yıl oluşturuldu. Kurul tarafından alınan kararlar doğrultusunda mal ve hizmetin fiyatında fahiş artış yapanlara 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanlara ise 500 bin TL'ye kadar ceza kesilebiliyor.

FİYATI YÜZDE 100 ARTTI
Fahiş fiyatlara yönelik yenisafak.com'a konuşan Onursal Başkanı , yağında neredeyse iki katını bulan fiyat artışları yaşandığını yumurtanın fiyatının ise yüzde 100 arttığını belirtti. Aynı şekilde süt ve süt ürünleri ile sebze ve meyvede de fahiş fiyatların ortaya çıktığını dile getiren Ağaoğlu, her ne kadar serbest piyasa olsa da kamu otoritelerinin burada piyasa düzenleyicisi ve denetleyicisi olduğunu kaydetti.


ARTIŞLAR YAPAY!
2018 yılında 'de yayınlanan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğine eklenen ''Girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapmak." ifadesinin eklendiğine dikkat çeken Ağaoğlu, fiyat artışlarının bakanlığın yaptığı denetimlerde kesilen cezalarla yapay olduğunun ortaya çıktığını belirterek vatandaşa çağrıda bulundu.

ETİKET İLE FİŞLERİN FOTOĞRAFINI ÇEKİN
Yeni Şafak'ın haberine göre alışverişte alınan herhangi bir ürünün fiyatında anormal derecede fiyat artışı tespit edilmesi halinde bunu Ticaret Bakanlığı'nın Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi Mobil Uygulaması üzerinden bakanlık yetkililerine bildirmesi yönünde çağrıda bulunan Ağaoğlu, fahiş fiyatlı ürünlerin raf üzerindeki etiketleri ile alınan fişlerin fotoğraf veya videolarının çekilip HFA üzerinden Ticaret Bakanlığı'na bildirimde bulunulması gerektiğine vurgu yaptı.

Ağaoğlu mobil şikayet bildirim sisteminin yanı sıra Alo 175 üzerinden şikayet bildiriminde bulunulabileceğini kaydetti.

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