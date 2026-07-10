LGS'de tam puan alan Fatih Adelli başarısının sırrını A Haber'e anlattı

LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Türkiye genelinde büyük bir heyecan yaşandı. Sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan 452 şampiyondan biri olan Fatih Adelli, zorlu hazırlık sürecini, sınav anındaki duygularını ve gelecek hedeflerini A Haber muhabiri Merve İzci Özmen’e anlattı. İstanbul’dan gerçekleştirilen yayında genç şampiyon, başarısının anahtarının çok soru çözmekten ziyade verimli çalışmak olduğunu vurguladı.