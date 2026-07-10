S-400 düğümünde yeni formül! F-35 sürecinin anahtarı masada

Türkiye ile ABD arasında S-400 ve CAATSA yaptırımları ekseninde yürütülen temaslarda yeni çözüm formülleri öne çıkarken, F-35 programına dönüş ihtimali yeniden gündeme geldi. A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, yaptırımların kaldırılabilmesi için S-400 sistemlerinin Türkiye sınırları dışına çıkarılmasının da masada olduğu 3 olası senaryoya ilişkin konuştu. Başbuğ, en güçlü seçeneğin Rusya'nın onayıyla üçüncü bir ülkeye devir olduğunu belirtirken, F-35, F-16 modernizasyonu ve KAAN'ın motor tedariki gibi başlıkların da aynı müzakere sürecinin parçası olduğunu ifade etti.