Yeditepe'de ayet yazılı pankartı açan öğrenci A Haber'de: "Başörtülü ablalarımızın alkışı beni üzdü"

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde, bir öğrencinin üzerinde Kur'an-ı Kerim'den "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol" ayetinin yazılı olduğu pankartı açmasıyla başlayan gerginlik, skandal görüntülere sahne oldu. Bazı öğrencilerin ayeti gizlemek için adeta etten duvar ördüğü, bir öğretim üyesinin ise bu çirkinliğe "Yeditepe ruhu budur" diyerek alkış tuttuğu olayda, o pankartı taşıyan Mustafa Malo ilk kez A Haber'e konuştu. Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) soruşturma başlattığı skandalda, Malo'nun vakur duruşu ve verdiği ders gibi cevaplar Türkiye gündemine oturdu.