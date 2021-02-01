Tarladan tezgaha elmada fiyat farkı! Nedeni ne?

Türkiye'nin önemli elma üretim merkezlerinden Isparta, 2020 yılında 900 bin ton ile rekor kırdı. Ancak ürünün fiyatı bahçeden markete gidene kadar fahiş düzeyde yükseliyor. Hem üretici hem de tüketici markette artan fiyatlardan şikayetçi. Detayları A Haber muhabiri İbrahim Alayont aktardı.

Türkiye'nin önemli elma üretim merkezlerinden Isparta, 2020 yılında 900 bin ton ile rekor kırdı. Ancak ürünün fiyatı bahçeden markete gidene kadar fahiş düzeyde yükseliyor. Hem üretici hem de tüketici markette artan fiyatlardan şikayetçi. Detayları A Haber muhabiri İbrahim Alayont aktardı.