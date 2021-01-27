Tarladan özenle toplanan ürün, meyve- sebze haline gidiyor. Mandalina oradan da büyükşehirlere ve birçok ülkeye gönderiliyor. Ancak ürün markette 7 liraya satılıyor. Hatta bazı büyükşehirlerde bu fiyat daha da artıyor.

Marketler giderleri gerekçe göstererek ürünü bu fiyatlara sattıklarını belirtiyor. Ancak fiyat farkından hem üretici hem tüketici mağdur!