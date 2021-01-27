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Haberler Yaşam Haberleri Bahçeden markete fiyat uçurumu! Tarladan tezgaha fiyat oyunu nasıl bozulacak? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi: Yüzde bin artmış!

Bahçeden markete fiyat uçurumu! Tarladan tezgaha fiyat oyunu nasıl bozulacak? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi: Yüzde bin artmış!

üretiminde önemli ülkelerden biri. Geçen yıl 1 milyon 550 bin ton mandalina üretildi. Ancak ürünün bahçe ve market fiyatı arasında büyük fark var. ekibi bu fiyat farkını, üretici ve hal esnafına sordu. ekonomi müdürü fahiş fiyatlarla ilgili canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Erdem, "7 ayrı el değiştiriyor ve 5 ayrı zam geliyor." dedi.

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 27.01.2021 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021
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Bahçeden markete fiyat uçurumu! Tarladan tezgaha fiyat oyunu nasıl bozulacak? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi: Yüzde bin artmış!

Şifa deposu mandalinanın üretiminde önemli ülkelerden biri de Türkiye.

Bahçeden markete fiyat uçurumu! Tarladan tezgaha fiyat oyunu nasıl bozulacak? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi: Yüzde bin artmış!

Sıcaklığın eksi 4 derecenin altına düşmediği ve sulama sıkıntısı olmayan yerlerde yetişen mandalina Akdeniz ve Ege'de kısmen de Doğu Karadeniz'de yetişiyor. C vitamini deposu olan meyvenin rekoltesi geçen 1 milyon 550 bin ton olarak kayda geçti.

Bahçeden markete fiyat uçurumu! Tarladan tezgaha fiyat oyunu nasıl bozulacak? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi: Yüzde bin artmış!

Binlerce kişinin geçimini sağladığı mandalina üretimiyle ilgili en önemli sorun tarla ile market fiyatları arasındaki fark.

Bahçeden markete fiyat uçurumu! Tarladan tezgaha fiyat oyunu nasıl bozulacak? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi: Yüzde bin artmış!

Tarladan özenle toplanan ürün, meyve- sebze haline gidiyor. Mandalina oradan da büyükşehirlere ve birçok ülkeye gönderiliyor. Ancak ürün markette 7 liraya satılıyor. Hatta bazı büyükşehirlerde bu fiyat daha da artıyor.

Marketler giderleri gerekçe göstererek ürünü bu fiyatlara sattıklarını belirtiyor. Ancak fiyat farkından hem üretici hem tüketici mağdur!

Bahçeden markete fiyat uçurumu! Tarladan tezgaha fiyat oyunu nasıl bozulacak? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi: Yüzde bin artmış!

"YÜZDE BİN ARTMIŞ"

Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem konuyla ilgili, "7 ayrı el değiştiriyor ve 5 ayrı zam geliyor. Benim 75 kuruşa sattığım mandalinayı İstanbul'da 9 liraya aldım dedi. Trajikomik bir şey. Düşünün yüzde bin artmış." ifadelerini kullandı.

Bahçeden markete fiyat uçurumu! Tarladan tezgaha fiyat oyunu nasıl bozulacak? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi: Yüzde bin artmış!

"ŞİKAYET EDELİM"

Erdem, "Şikayet etmekten korkmayın. Fiyatlara hafta hafta bakalım fotoğraflayalım ve Ticaret Bakanlığına şikayet edelim." dedi.

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