Bahçeden markete fiyat uçurumu! Tarladan tezgaha fiyat oyunu nasıl bozulacak? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi: Yüzde bin artmış!
Türkiye mandalina üretiminde önemli ülkelerden biri. Geçen yıl 1 milyon 550 bin ton mandalina üretildi. Ancak ürünün bahçe ve market fiyatı arasında büyük fark var. A Haber ekibi bu fiyat farkını, üretici ve hal esnafına sordu. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem fahiş fiyatlarla ilgili canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Erdem, "7 ayrı el değiştiriyor ve 5 ayrı zam geliyor." dedi.
Şifa deposu mandalinanın üretiminde önemli ülkelerden biri de Türkiye.
Sıcaklığın eksi 4 derecenin altına düşmediği ve sulama sıkıntısı olmayan yerlerde yetişen mandalina Akdeniz ve Ege'de kısmen de Doğu Karadeniz'de yetişiyor. C vitamini deposu olan meyvenin rekoltesi geçen 1 milyon 550 bin ton olarak kayda geçti.
Binlerce kişinin geçimini sağladığı mandalina üretimiyle ilgili en önemli sorun tarla ile market fiyatları arasındaki fark.
Tarladan özenle toplanan ürün, meyve- sebze haline gidiyor. Mandalina oradan da büyükşehirlere ve birçok ülkeye gönderiliyor. Ancak ürün markette 7 liraya satılıyor. Hatta bazı büyükşehirlerde bu fiyat daha da artıyor.
Marketler giderleri gerekçe göstererek ürünü bu fiyatlara sattıklarını belirtiyor. Ancak fiyat farkından hem üretici hem tüketici mağdur!
"YÜZDE BİN ARTMIŞ"
Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem konuyla ilgili, "7 ayrı el değiştiriyor ve 5 ayrı zam geliyor. Benim 75 kuruşa sattığım mandalinayı İstanbul'da 9 liraya aldım dedi. Trajikomik bir şey. Düşünün yüzde bin artmış." ifadelerini kullandı.
"ŞİKAYET EDELİM"
Erdem, "Şikayet etmekten korkmayın. Fiyatlara hafta hafta bakalım fotoğraflayalım ve Ticaret Bakanlığına şikayet edelim." dedi.