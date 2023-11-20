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Fırtına, kar ve yağmur! Hava durumu nasıl olacak? Uzman isim A Haber'de uyardı: Yeni sistem geliyor...

A Haber
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Giriş: 20.11.2023 14:47
Yağışlı hava yurdun büyük bölümünü etkisi altına aldı. Yeni haftanın hava durumunu A Haber muhabiri Merve Pekmez, MGM Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar'a sordu.
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