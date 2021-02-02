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Fırsatçılar yem fiyatlarına da el attı

A Haber
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Giriş: 02.02.2021 14:24
Güncelleme:02.02.2021 15:26
Çiftçilerin hayvanlarını doyurmak için aldığı yemin fiyatları fırsatçılar yüzünden 2 misline çıktı. Ancak buna rağmen aracısız yem satan bazı firmalar fiyatı sabit tutmakta direniyor. Peki yem fiyatlarında fırsatçılar nasıl bir oyun oynadı? Yemdeki fiyat farkı kaliteyi etkiliyor mu? Detayları A Haber muhabiri Murat Onur aktardı.

Çiftçilerin hayvanlarını doyurmak için aldığı yemin fiyatları fırsatçılar yüzünden 2 misline çıktı. Ancak buna rağmen aracısız yem satan bazı firmalar fiyatı sabit tutmakta direniyor. Peki yem fiyatlarında fırsatçılar nasıl bir oyun oynadı? Yemdeki fiyat farkı kaliteyi etkiliyor mu? Detayları A Haber muhabiri Murat Onur aktardı.

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