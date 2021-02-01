Yumurtada zam dalgası

Gıdada fahiş fiyatlara satılan en önemli ürünlerden biri de yumurta. Peki üreticiden markete yumurtanın fiyat yolculuğu nasıl? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

Gıdada fahiş fiyatlara satılan en önemli ürünlerden biri de yumurta. Peki üreticiden markete yumurtanın fiyat yolculuğu nasıl? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

YUMURTADA ZAM DALGASİ

MARKET

TARİH TANE 30'LU KOLİ

ARALIK 2019 0.51 TL 15,3 TL

ARALIK 2020 0,94 TL 28,2 TL

OCAK 2021 1.3 TL 39,0 TL

ÜRETİCİ

TARİH TANE 30'LU KOLİ

ARALIK 2020 0,45 TL 13,5 TL

OCAK 2021 0,70 TL 21 TL