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Yumurtada zam dalgası
Gıdada fahiş fiyatlara satılan en önemli ürünlerden biri de yumurta. Peki üreticiden markete yumurtanın fiyat yolculuğu nasıl? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.
YUMURTADA ZAM DALGASİ
ÜRETİCİ
Gıdada fahiş fiyatlara satılan en önemli ürünlerden biri de yumurta. Peki üreticiden markete yumurtanın fiyat yolculuğu nasıl? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.
YUMURTADA ZAM DALGASİ
MARKET
TARİH TANE 30'LU KOLİ
ARALIK 2019 0.51 TL 15,3 TL
ARALIK 2020 0,94 TL 28,2 TL
OCAK 2021 1.3 TL 39,0 TL
ÜRETİCİ
TARİH TANE 30'LU KOLİ
ARALIK 2020 0,45 TL 13,5 TL
OCAK 2021 0,70 TL 21 TL