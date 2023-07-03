Film gibi olay! Parlayan ayna sayesinde kurtuldu! 137 gündür denizde olan Fransız maceracıyı Türk denizciler kurtardı

137 gün boyunca Atlantik Okyanusu'nda ilerleyen ve birkaç gün önce kaybolan Fransız maceracı Didier Bovard'ı Türk denizciler kurtardı. Yaşananları bir bir anlatan kaptan Necati Doğan, 4 saatlik arama sonunda parlayan ayna sayesinde Bovard'ı fark ettiklerini ifade etti. Bovard'ın ise ilk isteği şekerini dengeleyebilmek için kola oldu.

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