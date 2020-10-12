- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Film gibi izlediler! Minare böyle yıkıldı
Bursa'da gövdesinde çatlaklar olduğu için yıkılmasına karar verilen 27 metrelik cami minaresi büyük bir gürültüyle yıkıldı. O anlar kameraya yansırken, köy sakinleri olan biteni film gibi izledi.
Bursa'da gövdesinde çatlaklar olduğu için yıkılmasına karar verilen 27 metrelik cami minaresi büyük bir gürültüyle yıkıldı. O anlar kameraya yansırken, köy sakinleri olan biteni film gibi izledi.