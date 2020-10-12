12 Ekim 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Film gibi izlediler! Minare böyle yıkıldı

Film gibi izlediler! Minare böyle yıkıldı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.10.2020 16:34
Güncelleme:12.10.2020 16:40
Bursa'da gövdesinde çatlaklar olduğu için yıkılmasına karar verilen 27 metrelik cami minaresi büyük bir gürültüyle yıkıldı. O anlar kameraya yansırken, köy sakinleri olan biteni film gibi izledi.

Bursa'da gövdesinde çatlaklar olduğu için yıkılmasına karar verilen 27 metrelik cami minaresi büyük bir gürültüyle yıkıldı. O anlar kameraya yansırken, köy sakinleri olan biteni film gibi izledi.

Film gibi izlediler! Minare böyle yıkıldı FİLM GİBİ İZLEDİLER! MİNARE BÖYLE YIKILDI

Film gibi izlediler
Film gibi izlediler
Türk polisinden hassas davranış!
Türk polisinden hassas davranış!
Atadan toruna tohum seferberliği
Atadan toruna tohum seferberliği
Gelen sese bakınca neye uğradığını şaşırdı
Gelen sese bakınca neye uğradığını şaşırdı
Trafik cezalarından bıkınca ot biçme motoruyla...
Trafik cezalarından bıkınca ot biçme motoruyla...
Kuzey Kore lideri Kim Jong'u ilk kez böyle göreceksiniz!
Kuzey Kore lideri Kim Jong'u ilk kez böyle göreceksiniz!
Ortalık savaş alanı! Dehşet kamerada
Ortalık savaş alanı! Dehşet kamerada
Korkutan Covid-19 araştırması! 28 gün...
Korkutan Covid-19 araştırması! 28 gün...
Koronavirüsün hücreyle temasının en net anı
Koronavirüsün hücreyle temasının en net anı
Son dakika: Yüz yüze eğitimde ikinci aşama
Son dakika: Yüz yüze eğitimde ikinci aşama
Patlıcan tohumu ekti hayatının şokunu yaşadı
Patlıcan tohumu ekti hayatının şokunu yaşadı
Yüz yüze eğitim trafiği!
Yüz yüze eğitim trafiği!
Daha Fazla Video Göster