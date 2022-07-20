20 Temmuz 2022, Çarşamba
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Filistinli ve Türk müzisyenlerden barış konseri! Emine Erdoğan: Tüm dünyaya barış diye haykırıyorlar
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Gilistin Gençlik Orkestrası Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile birlikte Ankara'da "barış" konseri verdi. İki ülkenin halk ezgilerinin seslendirildiği konseri dinleyenler arasında Emine Erdoğan da vardı.