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Filistinli ve Türk müzisyenlerden barış konseri! Emine Erdoğan: Tüm dünyaya barış diye haykırıyorlar

A Haber
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Giriş: 20.07.2022 10:13
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Gilistin Gençlik Orkestrası Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile birlikte Ankara'da "barış" konseri verdi. İki ülkenin halk ezgilerinin seslendirildiği konseri dinleyenler arasında Emine Erdoğan da vardı.
Dünyaya barış diye haykırıyorlar DÜNYAYA BARIŞ DİYE HAYKIRIYORLAR

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Dünyaya barış diye haykırıyorlar
Dünyaya barış diye haykırıyorlar
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