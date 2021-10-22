22 Ekim 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Feyza Aktan, Özcan Deniz'e tokat atıp ardından da ünlü oyuncunun tişörtünü yırtıyor

Feyza Aktan, Özcan Deniz'e tokat atıp ardından da ünlü oyuncunun tişörtünü yırtıyor

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.10.2021 15:39
2018 yılında nikah masasına oturan Özcan Deniz ve Feyza Aktan, bir yıl sonra anlaşmalı olarak ayrılmıştı. Oturdukları evi ve çocuklarının velayetini eski eşine bırakan Deniz, çocuğuna gereken özeni göstermediğini ve ilgisiz davrandığını öne sürmüş ve oğulları Kuzey'in velayetini almak için dava açmıştı. Davanın dördüncü celsesi görüldü. Davada tanık olarak Aktan'ın annesi ve sitede çalışan elektrik teknikeri dinlendi. Öte yandan mahkeme sonrası ikilinin daha önce yaşadığı ve güvenlik kameralarına takılan kavga görüntüleri ortaya çıktı. Videoda Feyza Aktan, Özcan Deniz'e tokat atıyor. Aktan, ardından da ünlü oyuncunun tişörtünü yırtıyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Özcan Deniz ve Feyza Aktan’ın kavga görüntüleri ortaya çıktı
Özcan Deniz ve Feyza Aktan’ın kavga görüntüleri ortaya çıktı
Küçükçekmece’de bitmeyen İSKİ çilesi
Küçükçekmece'de bitmeyen İSKİ çilesi
Hastanede yangın paniği! Hastalar tahliye edildi
Hastanede yangın paniği! Hastalar tahliye edildi
Sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu
Sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu
Feyza Aktan Özcan Deniz’e saldırdı
Feyza Aktan Özcan Deniz'e saldırdı
Başkan Erdoğan İstanbul’da
Başkan Erdoğan İstanbul'da
Yeni evlenen çifte düğün gününde büyük şok!
Yeni evlenen çifte düğün gününde büyük şok!
Son 19 yılda köylerde neler değişti?
Son 19 yılda köylerde neler değişti?
Gasp etmek istediği genci darp etti, bekçiyi bıçakladı, “Çek abi hatıra kalır” dedi
Gasp etmek istediği genci darp etti, bekçiyi bıçakladı, “Çek abi hatıra kalır” dedi
Canan Karatay’ı dolandıranlar faka bastı!
Canan Karatay'ı dolandıranlar faka bastı!
Ege ve Akdeniz neden kirleniyor?
Ege ve Akdeniz neden kirleniyor?
Gözü yaşlı anne evladına kavuşmak için yardım bekliyor
Gözü yaşlı anne evladına kavuşmak için yardım bekliyor
Daha Fazla Video Göster