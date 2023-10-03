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Fenerbahçeli futbolcu Joshua King'e cinayet şoku!

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Giriş: 03.10.2023 00:46
Fenerbahçe'li futbolcu Joshua King'e cinayet şoku... Rize spora attığı son golünü armağan ettiği özel şoförünün cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Ümraniye'de eşiyle birlikte mangal yapan Murat Adkovayçin'in tartıştığı akrabası tarafından dövülerek öldürüldüğü öğrenildi.
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