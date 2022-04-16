Fatih’te 30 saniyede bin dolarlık soyun saniye saniye kamerada

İstanbul’un Fatih ilçesinde bir mağazanın vitrininin kilidini kıran zanlılar, bin dolar değerindeki 15 tane şapkayı 30 saniye içerisinde çalarak olay yerinden uzaklaştı. Soygun anları güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, geçen gün İstanbul'un Fatih ilçesi Küçük Ayasofya Mahallesi'nde saat 00.30 sularında gerçekleşti. İddialara göre, 4 zanlı yolda yürürken bir mağazanın vitrinindeki şapkaları çalmak için cam vitrinin kilidini kırdı. Cam vitrini açmayı başaran zanlılar içindeki tanesi hemen hemen 70 dolar değerindeki 15 tane şapkayı çaldı. 30 saniye içerisinde çaldıkları şapkaları montlarının içine sokan ve kafalarına takan zanlılar olay yerinden sakin adımlarla uzaklaştı.



O ANLAR KAMERADA

Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin cam vitrini kırıp içindeki şapkaları aldıkları, daha sonra olay yerinden sakin adımlarla uzaklaşıyorlar.



"BU KADARINI BEKLEMİYORDUK"

Dükkanlarının vitrinlerinden yapılan hırsızlığa ilişkin konuşan esnaf Kadir Dumlu, "4 tane çocuk 15 - 18 yaşlarında. Geliyorlar. Burada sallana sallana kilidi patlatıyorlar, camı kırıyorlar. Burada bizim markalı ürünlerimiz var. Her biri 60 - 70 dolar. Kafasına takıyorlar montlarının içine dolduruyorlar ve buradan sallana sallana ara sokağa devam ediyorlar. Bin dolara yakın bir zararımız var burada. İşyerimizi yeni açtık. 30 - 35 bin dolarlık yatırımım var. Bin dolar kayıp bizim için ciddi bir zarar. Bunu 15 - 18 yaşları arasında 4 çocuğun yapması bizi çok şaşırttı. Bu kadarını beklemiyorduk. Mağduriyetimiz var. Gerekli tedbirlerin arttırılmasını istiyoruz burada" dedi.



"30 SANİYEDE BİN DOLARLIK BİR HIRSIZLIĞIN YAPILMASI BİZİ ÇOK ŞAŞIRTTI"

30 saniyede yapılan hırsızlık karşısında şaşkın olduklarını söyleyen Kadir Dumlu, "30 saniyede bir hırsızlık yapılıyor. Çok enteresan bir durum. Biz burada nöbet tutsak, adam içeride bir lavaboya gidip gelse çok kısa bir süreç. Baya profesyoneller. 15 yaşındaki bir çocuğun profesyonel bir şekilde hırsızlık yapması bizleri çok şaşırttı. Burada çeşitli hırsızlık olaylarını her zaman görüyoruz. Turizm bölgesi. Sürekli hırsızlık oluyor. Alışkınız ama 30 saniyede bin dolarlık bir hırsızlığın yapılması bizi çok şaşırttı" şeklinde konuştu.



"GECE BEKÇİ ARKADAŞLARI DA GÖRÜYORUZ, GÖREVLERİNİ YAPIYORLAR"

Bulundukları bölgede tedbirlerin arttırılmasını istediklerini söyleyen Kadir Dumlu, "Biz burada tedbirlerin arttırılmasını istiyoruz. Gece bekçi arkadaşları da görüyoruz, görevlerini yapıyorlar. Memur arkadaşlar işlerini başarılı bir şekilde yapıyorlar ama tedbirlerin yetersiz olduğunu düşünüyorum. Tedbirlerin daha çok arttırılmasını bekliyoruz. Mağduriyet yaşanmaması için bütün halk olarak istiyoruz" ifadelerini kullandı.