Pazarda ürün seçme tartışması kavgaya dönüştü! Tüketicinin hakkı ne?

İstanbul Beyoğlu'nda semt pazarında yaşanan tartışma, pazarda ürün seçme konusunu yeniden gündeme taşıdı. İddiaya göre ürün seçme nedeniyle çıkan kavgada pazarcının fırlattığı kalasın isabet ettiği kadın yaralandı. Olayın ardından tüketicinin ve pazarcının hakları yeniden tartışılmaya başlandı. A Haber muhabiri Merve Köleoğlu ile kameraman Senat Destanoğlu, Beyoğlu'ndaki pazarda hem esnafın hem de vatandaşların görüşlerini alarak pazarda ürün seçme konusunda yaşanan tartışmaları ve beklentileri ekrana taşıdı.