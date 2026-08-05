İspanya'daki Ceuta göçmen krizi Avrupa Birliği'nde sınır güvenliği ve göç politikalarını yeniden tartışmaya açtı

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki özerk bölgesi Ceuta'da yaşanan göçmen krizi, Avrupa Birliği içinde sınır güvenliği ve göç politikaları konusunda yeni bir tartışma başlattı. Bazı üye ülkeler Madrid yönetimini eleştirirken, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Avrupa'da dayanışma eksikliğine sert tepki gösterdi. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz, Ceuta'da yaşanan göçmen krizinin Avrupa Birliği'nde oluşturduğu siyasi yansımaları, Madrid yönetiminin açıklamalarını ve AB ülkeleri arasındaki göç politikası tartışmalarını canlı yayında aktardı.