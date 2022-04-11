Fahiş fiyat üzerinden akılalmaz kampanya! Siyaseti yönlendirmek mi istiyorlar?

Pandemi ve iklim değişikliği neniyle tüm dünyada gıda fiyatlarının arttı. Bu durum, "fahiş fiyat üzerinden siyaset dizayn edilmek mi isteniyor?" sorularını akıllara getirdi. Tarımda kara propaganda ile ne amaçlanıyor? İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Demir,"Maalesef üzülerek ifade ediyoruz bu fırsatçılık vurgunculuk talancılık artarak devam ediyor. Anormal seviyede devam ediyor. Çok ilginç olaylar oluyor.” dedi. Demir “Bunlar büyük bir operasyon yapıyorlar. Büyük bir oyun var. Bunlara fırsat vermemeliyiz.” ifadelerini kullandı.

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