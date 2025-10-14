14 Ekim 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Fahiş aidat artışlarına yaptırım! Site yönetimine düzenleme
Fahiş aidat artışlarına yaptırım! Site yönetimine düzenleme

Fahiş aidat artışlarına yaptırım! Site yönetimine düzenleme

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.10.2025 10:00
Site ve apartman yönetimleri için yeni düzenleme geliyor. Aynı zamanda fahiş aidat artışlarına da yaptırım olacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan konuğu olan gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi ile konuştu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fahiş aidat artışlarına yaptırım! Site yönetimine düzenleme
6 şüpheli gözaltına alındı
6 şüpheli gözaltına alındı
Deniz polisinin devriyesine ’Yunuslar’ eşlik etti
Deniz polisinin devriyesine 'Yunuslar' eşlik etti
Fatih’te kendisine vuran kadını döverek yerde sürükledi
Fatih'te kendisine vuran kadını döverek yerde sürükledi
Karlı ormanda yürüyen kızıl geyik kamerada
Karlı ormanda yürüyen kızıl geyik kamerada
Trabzon’un yüksek kesimlerini vargit çiçekleri süsledi
Trabzon'un yüksek kesimlerini "vargit" çiçekleri süsledi
Osmaniye’de sis manzaraları
Osmaniye'de sis manzaraları
Kurt sürüsü fotokapana böyle yakalandı
Kurt sürüsü fotokapana böyle yakalandı
Silahla oynarken kendini vurdu
Silahla oynarken kendini vurdu
Güllü’nün Adli Tıp Kurumu raporu çıktı
Güllü'nün Adli Tıp Kurumu raporu çıktı
Kuyumcu soygunundaki 130 bin dolar Sakarya’da ele geçirildi
Kuyumcu soygunundaki 130 bin dolar Sakarya’da ele geçirildi
Hafriyat kamyonu kasasından moloz yerine göçmen çıktı
Hafriyat kamyonu kasasından moloz yerine göçmen çıktı
Motosikletli saldırganlar galeriyi kurşunladı!
Motosikletli saldırganlar galeriyi kurşunladı!
Daha Fazla Video Göster