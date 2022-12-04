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Eyüpsultan'da korkunç kaza! Otomobilin ikiye bölündüğü kazada 2 kişi ağır yaralandı

DHA
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Giriş: 04.12.2022 13:25
Eyüpsultan, TEM Otoyolu Güzeltepe mevkiinde saat 09.30 sıralarında meydana gelen kazada, 59 UM 065 plakalı otomobil sürücüsü Tarık Polat, iddiaya göre sapağı kaçırınca aniden direksiyonu kırdı. Bu sırada seyir halindeki 34 DKJ 485 plakalı otomobil sürücüsü Mehmet Akif Baysal, Polat'ın kullandığı otomobile çarptı. Tarık Polat'ın kullandığı otomobil ikiye bölündü. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Polat ve yanındaki kişi ağır yaralı şekilde ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
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