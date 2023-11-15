15 Kasım 2023, Çarşamba
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Eyüpsultan'da iki kuzenini öldüren sanığa müebbet hapis talebi
Eyüpsultan'da 2021 yılında tartıştığı iki kuzenini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Ali Mumcu hakkında savcı mütalaasında, iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıla kadar hapis istedi. Duruşma, tarafların mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için ertelendi. İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Ali Mumcu, tutuklu bulunduğu cezaevinden getirildi. Olayda yaralanan Mehmet Yaşar Mumcu ve öldürülen Cevdet ve Cahit Mumcu?nun yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.