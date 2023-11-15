15 Kasım 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Eyüpsultan'da iki kuzenini öldüren sanığa müebbet hapis talebi

Eyüpsultan'da iki kuzenini öldüren sanığa müebbet hapis talebi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.11.2023 14:24
Güncelleme:15.11.2023 14:24
Eyüpsultan'da 2021 yılında tartıştığı iki kuzenini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Ali Mumcu hakkında savcı mütalaasında, iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıla kadar hapis istedi. Duruşma, tarafların mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için ertelendi. İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Ali Mumcu, tutuklu bulunduğu cezaevinden getirildi. Olayda yaralanan Mehmet Yaşar Mumcu ve öldürülen Cevdet ve Cahit Mumcu?nun yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.
Konvoydaki gelin arabası boş araziye düştü
Konvoydaki gelin arabası boş araziye düştü
Fatih’te kadın cinayeti: Tornavidayla öldürdü!
Fatih'te kadın cinayeti: Tornavidayla öldürdü!
Dükkanı açan kadın dehşeti yaşadı
Dükkanı açan kadın dehşeti yaşadı
Silahla ateş edenleri polis dronla yakaladı
Silahla ateş edenleri polis dronla yakaladı
Marmara için kar uyarısı!
Marmara için kar uyarısı!
Avcılar’da cep telefonu hırsızlığı kamerada
Avcılar'da cep telefonu hırsızlığı kamerada
iki kuzenini öldüren sanığa müebbet hapis talebi
iki kuzenini öldüren sanığa müebbet hapis talebi
Mantar toplarken buldu! Amcasını aradı
Mantar toplarken buldu! Amcasını aradı
Ümraniye’de internet kafe hırsızları kamerada
Ümraniye'de internet kafe hırsızları kamerada
İstanbul’da gelmeyen metrolar...
İstanbul’da gelmeyen metrolar...
Yüzlerce kişi uzuvlarını kaybetti
Yüzlerce kişi uzuvlarını kaybetti
Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin gözaltına alındı
Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin gözaltına alındı
Daha Fazla Video Göster