23 Nisan 2024, Salı
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Eyüpsultan’da genç kadının oğlunun yanında vurulduğu olayla ilgili şok iddia
Eyüpsultan’da kız kaçırma kavgası sırasında oğlunun yanında kurşunların hedefi olan ve hayatını kaybeden Ada Nur Uzuner’in babası konuştu. Genç kadının babası Yusuf Uzuner, “Kızımın eniştesi, diğer damadım Mert arabasının anahtarlarını alıp kızımı bırakıp kaçıyor. Kızımı kimin vurduğu da meçhul. Suçlunun bulunmasını ve en büyük cezayı almasını istiyoruz” dedi.