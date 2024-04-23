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Eyüpsultan'da Ada Nur Uzuner'in ölümüyle ilgili 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 23.04.2024 21:08
Eyüpsultan'da 19 yaşındaki Ada Nur Uzuner'in ölümüyle sonuçlanan kız kaçırma meselesi nedeniyle çıkan silahlı çatışmayla ilgili gözaltına alınan 2'si kadın 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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Ada’nın ölümüyle ilgili 10 şüpheli adliyeye sevk edildi
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