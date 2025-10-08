08 Ekim 2025, Çarşamba
Evladı öldürülen babadan yürek yakan sözler: "Oğlum bayrama gelecekti, geldi ama tabutla geldi"
Kocaeli’de parkta yaşanan cinayete ilişkin görülen duruşmada detaylar ortaya çıktı. Tutuklu sanık, "Eşimi arıyordu" iddiasında bulunurken, maktul ve abisinin kendisini sıkıştırdığını, korkutmak amacıyla silahını çıkardığını ancak tabancaya yapılan müdahaleyle olayın yaşandığını ileri sürdü. Maktulün babası ise, "Oğlum Trabzon’a bayrama gelecekti, geldi ama tabutla geldi" diyerek adalet istedi.