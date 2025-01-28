Evinize kadar gelen ’sarı’ ölüm!

Kış mevsiminde 'evde sağlık hizmeti' adı altında ev ve iş yerlerine gidilerek uygulanan 'sarı serum' tehlike saçıyor. bin -2 bin lira nakit alıp, fiş ya da fatura vermeyen kişi ya da kişiler, sadece sosyal medyadan iletişim kuruyor. Bağışıklığı güçlendirmek için takılan 'sarı serumlar', bilinen adıyla atomlar sizi ölüme götürebilir. Tüm detaylar A Haber’de…

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