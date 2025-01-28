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Evinize kadar gelen ’sarı’ ölüm!

Evinize kadar gelen 'sarı' ölüm!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.01.2025 22:40
Kış mevsiminde 'evde sağlık hizmeti' adı altında ev ve iş yerlerine gidilerek uygulanan 'sarı serum' tehlike saçıyor. bin -2 bin lira nakit alıp, fiş ya da fatura vermeyen kişi ya da kişiler, sadece sosyal medyadan iletişim kuruyor. Bağışıklığı güçlendirmek için takılan 'sarı serumlar', bilinen adıyla atomlar sizi ölüme götürebilir. Tüm detaylar A Haber’de…
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Evinize kadar gelen ’sarı’ ölüm!
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