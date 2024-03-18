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Evde serum uygulamasına dikkat! Ölüme yol açıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.03.2024 20:46
Hastalıkları bir günde iyileştirdiği iddia edilen, hatta eve sipariş edilen serumlar trend oldu. Enerji serum, atom serum, sihirli serum isimleriyle satılıyor uzmanlar ise kesinlikle önermiyor.
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