Evde serum uygulamasına dikkat! Ölüme yol açıyor

Hastalıkları bir günde iyileştirdiği iddia edilen, hatta eve sipariş edilen serumlar trend oldu. Enerji serum, atom serum, sihirli serum isimleriyle satılıyor uzmanlar ise kesinlikle önermiyor.

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