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Yeni aldığı motosikletiyle çıktığı trafikte kaza yaptı, yaralandı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 27.04.2024 16:27
Elazığ’da yeni aldığı motosikletiyle trafiğe çıkan bir kişi, virajı alamayarak kaza yaptı. Plakası olmayan motosikletin yeni olduğu öğrenilirken, sürücü ise yaralandı.
Yeni motosikletiyle çıktığı trafikte kaza yaptı
Yeni motosikletiyle çıktığı trafikte kaza yaptı
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