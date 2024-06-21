21 Haziran 2024, Cuma
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Evde cansız bedenleri bulunmuştu! Hakkari'deki vahşette yeni detay: Ölmeden 1 gün önce...
Hakkari'de dün bir evde bulunan iki cesetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Vurulmuş halde bulunan Muhammet Uzun'un bir gün önce kız arkadaşı olduğu belirlenen Fatma Nur Bezen'i ziyarete geldiği öğrenildi.