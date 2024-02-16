Ev sahibi-kiracı kavgası! Eşyalı kiraladı ev sahibinin eşyalarını kapıya attı

Kira artışı ile başlayan ve sonrasında daha da alevlenen ev sahibi-kiracı tartışması hayrete düşürdü. Sancak çifti, İstanbul Şile'deki evlerini bir süre önce eşyalı olarak vermişti kiraya. Zam teklifleri, kiracı tarafından reddedildi. Dairede oturan o kişi, iddiaya göre; kendisinden istenen rakama kızıp eşyaları kapıya koydu. İşte bu noktadan sonra da mesele kelimenin tam anlamıyla arapsaçına döndü. İşte tüm detaylar…

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