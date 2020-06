Et ürünlerindeki mide bulandıran hile nasıl anlaşılır? İşte yanıtı |Video

Sofraların vazgeçilmezi kırmızı et, gıda teröristlerinin hile kattığı ürünlerin başında geliyor. Peki et ve et ürünlerinde hile nasıl yapılıyor? Alırken nelere dikkat etmeliyiz? Et ürünlerindeki hile en kolay nasıl anlaşılır? Tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

Sofraların vazgeçilmezi kırmızı et, gıda teröristlerinin hile kattığı ürünlerin başında geliyor. Peki et ve et ürünlerinde hile nasıl yapılıyor? Alırken nelere dikkat etmeliyiz? Et ürünlerindeki hile en kolay nasıl anlaşılır? Kıyamadan sucuğa kadar insan sağlığını tehdit eden gıda teröristlerinin hilelerini anlamanın en kolay yöntemini uzman isim A Haber'e anlattı.