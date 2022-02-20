Esra Erol'da tüm Türkiye'yi şaşırtan olay! Kübra Teyze'nin aşkı kahkahalara boğdu!

atv'nin sevilen ve reyting rekorları kıran Esra Erol'da programında yaşanan olay görenleri şoke etti. İki evliliğinde aradığı mutluluğu bulamayan 66 yaşındaki Kübra Ünzele, sosyal medyada tanıştığı 35 yaşındaki Ferdi Ataş tarafından 100 bin lira dolandırıldı. Ünzele, "Bana 'Mavişim, aşkitom' diyordu, âşık oldum" dedi.