18 Şubat 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
18.02.2020

Esra Erol 18 Şubat Salı canlı yayın izle |Video

ATV ekranlarının Türkiye gündemini belirleyen programı Esra Erol'da 18 Şubat canlı yayınıyla dikkat çekti. Bebeğinin annesi tarafından alı konulduğunu söyledi. Esra Erol İmdat ve annesini 18 Şubat canlı yayınında karşı karşıya getiriyor. Esra Erol'da 18 Şubat canlı yayını konuklarıyla gündeme oturdu.

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (18 Şubat 2020 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 18 Şubat Salı günü canlı yayınlanan programda;

Esra Erol'un programına katılan İmdat, annesinin 2 yaşındaki çocuğunu kendisine ve eşine göstermediğini söyledi. İmdat'ın annesi ise "50 bin TL'mi verirlerse çocuğu veririm" dedi.

Esma 2 çocuğu bırakıp Muhammet Ali'ye gitti. Sebebini ise, "Çocukları alsaydım kocam peşimi bırakmazdı" dedi. Muhammet Ali Esra Erol'da 18 Şubat canlı yayınında olacak...

27 yaşındaki Mehtap Yıldırım yüzde 79 engelli ve bir süredir kendisinden haber alınamıyor. 7 Şubat'ta kaybolan Mehtap Yıldırım'ın annesi 2 kişiden şüpheleniyor.

"Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

18 Şubat Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Esra Erol 18 Şubat Salı canlı yayın izle
Esra Erol 18 Şubat Salı canlı yayın izle
Saros'da büyük panik! Bir anda ortaya çıktı
Saros'da büyük panik! Bir anda ortaya çıktı
Dünya bu kazayı konuşuyor! 30 araç birbirine girdi
Dünya bu kazayı konuşuyor! 30 araç birbirine girdi
Ağabeye molotoflu saldırı kamerada
Ağabeye molotoflu saldırı kamerada
Kelle paçanın faydaları neler?
Kelle paçanın faydaları neler?
Nişantaşı’nda korkunç olay! Kavga esnasında...
Nişantaşı’nda korkunç olay! Kavga esnasında...
Depremzede kadın Sultan Tarınç: Sözlerim çarpıltıldı
Depremzede kadın Sultan Tarınç: Sözlerim çarpıltıldı
Sosyal medyada tartıştığı kişiyi sokak ortasında vurdu
Sosyal medyada tartıştığı kişiyi sokak ortasında vurdu
Müge Anlı katilin itiraflarını anlattı! Müge Anlı Dursiye Sağlam'ı öldüreni açıkladı
Müge Anlı katilin itiraflarını anlattı! Müge Anlı Dursiye Sağlam'ı öldüreni açıkladı
Van Tuşba'da peş peşe iki deprem!
Van Tuşba'da peş peşe iki deprem!
Karın tadını çocuklar çıkardı!
Karın tadını çocuklar çıkardı!
İBB önünde tinerle kendini yakmaya çalıştı!
İBB önünde tinerle kendini yakmaya çalıştı!
Daha Fazla Video Göster