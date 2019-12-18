18 Aralık 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
18.12.2019

Esnafın sokak köpeklerine süpürge ile yaptığı masaj yürekleri ısıttı

Beykoz'da bir esnafın sokak köpeklerine süpürge ile yaptığı mesaj görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu. İşte izleyenlerin içini ısıtan o sıcak görüntüler.

Beykoz'da bir vatandaş, elindeki süpürge ile sokak köpeklerini kaşıyarak masaj yaptı. Halinden gayet memnun olan köpekler görenlerin içini ısıttı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beykoz'da bir vatandaş eline aldığı süpürge ile sokak köpeklerine masaj yaptı. Süpürge ile kaşınmaktan hayli memnun olan köpekleri vatandaşın kendilerine masaj yapmaları için adeta sıra bekledi. Köpeklerin o mutlu halleri de adeta görenlerin içini ısıttı. Vatandaşın fırçayla masaj yaptığı köpeklerin memnun halleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde vatandaş elindeki fırçasıyla sokak köpeklerine masaj yapıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Uludağ'da bir ceset bulundu
Uludağ'da bir ceset bulundu
Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor
Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor
Kızını ve eşini yaralayan sanık hakim karşısında
Kızını ve eşini yaralayan sanık hakim karşısında
Hayvansever temizlikçi A Haber'e konuştu!
Hayvansever temizlikçi A Haber'e konuştu!
Feci kaza! Minibüs ile motosiklet çarpıştı
Feci kaza! Minibüs ile motosiklet çarpıştı
Arkadaşını domuz zannedip vurdu
Arkadaşını domuz zannedip vurdu
'Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın'
'Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın'
Polis aracı kaza yaptı! Yaralılar var
Polis aracı kaza yaptı! Yaralılar var
3 aylık bebeğini bırakıp kaçtı
3 aylık bebeğini bırakıp kaçtı
İBB'nin çatısında intihar girişimi
İBB'nin çatısında intihar girişimi
5 yaşındaki küçük çocuğun feci ölümü!
5 yaşındaki küçük çocuğun feci ölümü!
Diyanet duyurdu! Camilerle ilgili önemli karar
Diyanet duyurdu! Camilerle ilgili önemli karar
Daha Fazla Video Göster