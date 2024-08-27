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Eşini döve döve öldürmüştü! Yakalanınca boğazına bıçak dayadı

Eşini döve döve öldürmüştü! Yakalanınca boğazına bıçak dayadı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.08.2024 12:53
Güncelleme:27.08.2024 12:55
Tekirdağ'da eşi Elif Dim'i döve döve öldüren ardından da kaçan katil koca Hasan Dim, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Cani adamın boğazına bıçak dayayarak ekiplere direndiği anlar görüntülendi.
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