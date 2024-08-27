27 Ağustos 2024, Salı
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Eşini döve döve öldürmüştü! Yakalanınca boğazına bıçak dayadı
Tekirdağ'da eşi Elif Dim'i döve döve öldüren ardından da kaçan katil koca Hasan Dim, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Cani adamın boğazına bıçak dayayarak ekiplere direndiği anlar görüntülendi.