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Esenyurt'taki tekel vahşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı!

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Giriş: 02.08.2023 13:18
Esenyurt'ta iki kişinin öldüğü tekel bayiine yapılan silahlı saldırı ile ilgili yeni görüntü ve detaylar ortaya çıktı. Yaklaşık 2,5 ay öncesine ait görüntüde, ölen Yunus Emre Erzen ağabeyi, Mehmet Erzen'in tekel bayiine gelen Murat Özer'in kardeşi Servet Özer'le tartıştığı ve sonrasında tabancayla bacağından vurduğu görülüyor. Bu sırada tekel bayiinde bulunan baba Cantürk Erzen ise Servet Özer'i yaralı halde dışarıya atıyor.
Esenyurt’taki tekel vahşetinin yeni görüntüleri
Esenyurt'taki tekel vahşetinin yeni görüntüleri
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