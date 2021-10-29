29 Ekim 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Esenyurt’ta yol verme nedeniyle tartıştılar, tekme tokat birbirlerine saldırdılar

Esenyurt’ta yol verme nedeniyle tartıştılar, tekme tokat birbirlerine saldırdılar

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.10.2021 09:53
Esenyurt’ta bir kamyonet sürücüsü ile İETT şoförü arasında, yol verme sebebiyle tartışma başladı. Çevredeki vatandaşların da tartışmaya dahil olmasıyla taraflar, tekme tokat birbirlerine saldırdı. Yaşanan o kavga anları ise kameraya yansıdı. Olay, Kıraç Yeni Mahalle'de yaşandı. Edinilen bilgilere göre trafikte seyir halinde bulunan bir kamyonet sürücüsü ile İETT şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. İlerleyen dakikalarda araçlarından inen sürücüler, yol ortasında tartışmalarına devam etti. Çevredeki vatandaşlar şoförleri ayırmaya çalışırken ikili arasındaki tartışma hararetlenerek kavgaya dönüştü. Bazı vatandaşlarında İETT şoförü ile birlikte kamyonet sürücüsüne saldırdığı olay, yine çevredeki diğer vatandaşların müdahalesiyle son buldu. Yaşanan o kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
O şart değişiyor! Getiren balıkçıya 5 TL
O şart değişiyor! Getiren balıkçıya 5 TL
Emekleyerek kasadan para çaldı: O anlar kamerada
Emekleyerek kasadan para çaldı: O anlar kamerada
Yavru köpeği ezip yoluna devam etti
Yavru köpeği ezip yoluna devam etti
Benzin döküp kendini yakmak istedi, polis engel oldu
Benzin döküp kendini yakmak istedi, polis engel oldu
29 Ekim 1923’te neler yaşandı?
29 Ekim 1923’te neler yaşandı?
‘Radardan kurtuluş düzeneği’ polisin dikkati sayesinde ortaya çıkarıldı
‘Radardan kurtuluş düzeneği’ polisin dikkati sayesinde ortaya çıkarıldı
Kamyonet sürücüsü ile İETT şoförü tekme tokat birbirine saldırdı
Kamyonet sürücüsü ile İETT şoförü tekme tokat birbirine saldırdı
Eyüpsultan’da yankesicilik yapan 3 kişi kamerada
Eyüpsultan'da yankesicilik yapan 3 kişi kamerada
Kar yağışı Bayburt’u beyaza boyadı!
Kar yağışı Bayburt’u beyaza boyadı!
Youtube’un büyüyen sorunu: Çocuk istismarı!
Youtube’un büyüyen sorunu: Çocuk istismarı!
Yargıtay’dan topuklu ayakkabı kararı!
Yargıtay’dan topuklu ayakkabı kararı!
Hangi yollar trafiğe kapalı?
Hangi yollar trafiğe kapalı?
Daha Fazla Video Göster