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Esenyurt'ta terası silerken 5. Kattan aşağı düştü! O anlar kamerada

DHA
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Giriş: 06.11.2021 16:49
Esenyurt'ta, 48 yaşındaki T.Ç., iddiaya göre 5 katlı apartmanın 5. katındaki terası silerken yere düştü. T.Ç. ağır şekilde yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Esenyurt Akçaburgaz Mahallesinde bulunan 5 katlı apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, 5. kattaki terasta temizlik yapan T.Ç., henüz bilinmeyen bir nedenle yere düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. T.Ç.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. T.Ç.'nin düştüğü anlar ise çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülere T.Ç.'nin düştüğü ve sokaktaki insanların panik yaptığı anlar yansıdı. Yaşananları anlatan bir görgü tanığı ise Düşmüş. Balkonu siliyordu herhalde. Tam olarak ne yaptığını bilmiyorum. Ben geldiğimde orada yatıyordu. dedi.

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