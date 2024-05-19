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Esenyurt’ta sokak ortasında kavga kamerada! Kadınlar birbirine girdi… Saçından tutup yere fırlattı

İHA
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Giriş: 19.05.2024 11:38
Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki çift, sokak ortasında birbirine girdi. Kavgayı polis ekipleri güçlükle ayırırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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