Esenyurt’ta ‘Siparişim gecikti’ diyen kadından önce bıçaklı sonra taşlı saldırı

Esenyurt’ta bir kebapçıya gelen kadın, siparişin geç çıkmasına sinirlenerek ortalığı birbirine kattı. Önce döner bıçağı çekip tehditler savuran kadın, daha sonra iş yerini taşlattığı iddia edildi. Mekanın taşlanma anları ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz günlerde İncirtepe Mahallesi'nde bulunan bir kebapçıda meydana geldi. İddialara göre, restorana gelip ciğer siparişi veren kadın, siparişinin geç çıkmasına sinirlenerek mekan sahibi ile tartıştı. Daha sonra döner bıçağı çektiği iddia edilen kadın, "Dükkanınızı başınıza yıkarım" diyerek tehditler savurdu. Zorla sakinleştirilen kadın, mekandan uzaklaştırıldı. Olaydan yaklaşık bir saat sonra ise kimliği belirlenemeyen bir şahıs, dükkanın önüne gelerek camları taşlamaya başladı. Dükkanın taşlandığı o anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.