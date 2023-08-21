Esenyurt'ta Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde yangın! İşte ilk görüntüler...

Esenyurt'ta Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevre ilçelerden de görülen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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