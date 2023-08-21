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Esenyurt'ta Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde yangın! İşte ilk görüntüler...

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Giriş: 21.08.2023 11:42
Esenyurt'ta Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevre ilçelerden de görülen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
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