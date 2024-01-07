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Esenyurt’ta etrafa küfürler savurup, araçlara zarar veren alkollü şahıs kamerada

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Giriş: 07.01.2024 15:51
Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt İncirtepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre alkol alan bir şahıs, sokak üzerinde yürüyüp etrafa bağırarak küfürler yağdırdı. Park halindeki ve sokakta giden araçlara vuran adam, kaldırımda yürüyen vatandaşların üstüne giderek hakaret etti. Aynı sokakta bulunan evine giren şahıs, bu kez de balkona çıkarak komşularına küfür etmeye başladı. Evindeki eşyaları balkondan aşağı atan adamdan rahatsız olan komşuları durumu polis ekiplerine ihbar etti. Sokağa gelen ekipler şahsı gözaltına alarak karakola götürdü. Adamın etrafa küfürler yağdırdığı o anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
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