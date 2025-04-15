15 Nisan 2025, Salı
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Esenyurt’ta 23 yaşındaki genç kızı öldürüp parçalayan sanık hakkında karar: Cinayeti detaylarıyla anlattı
Esenyurt'ta 23 yaşındaki Erva Raziye Asar'ı öldürüp parçalayan ardından cesedi, evdeki dondurucuya koyup birkaç gün bekledikten sonra bir inşaata atan sanık hakim karşısına çıktı. İlk celsede kararını açıklayan mahkeme, sanık Fethi Dağlı'nın ‘kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına hükmetti.