Esenyurt’ta 23 yaşındaki genç kızı öldürüp parçalayan sanık hakkında karar: Cinayeti detaylarıyla anlattı

Esenyurt'ta 23 yaşındaki Erva Raziye Asar'ı öldürüp parçalayan ardından cesedi, evdeki dondurucuya koyup birkaç gün bekledikten sonra bir inşaata atan sanık hakim karşısına çıktı. İlk celsede kararını açıklayan mahkeme, sanık Fethi Dağlı'nın ‘kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına hükmetti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN