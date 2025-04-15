15 Nisan 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Esenyurt’ta 23 yaşındaki genç kızı öldürüp parçalayan sanık hakkında karar: Cinayeti detaylarıyla anlattı
Esenyurt’ta 23 yaşındaki genç kızı öldürüp parçalayan sanık hakkında karar: Cinayeti detaylarıyla anlattı

Esenyurt’ta 23 yaşındaki genç kızı öldürüp parçalayan sanık hakkında karar: Cinayeti detaylarıyla anlattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.04.2025 20:38
Esenyurt'ta 23 yaşındaki Erva Raziye Asar'ı öldürüp parçalayan ardından cesedi, evdeki dondurucuya koyup birkaç gün bekledikten sonra bir inşaata atan sanık hakim karşısına çıktı. İlk celsede kararını açıklayan mahkeme, sanık Fethi Dağlı'nın ‘kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına hükmetti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Esenyurt’ta 23 yaşındaki genç kızı öldürüp parçalayan sanık hakkında karar: Cinayeti detaylarıyla anlattı
60 yaşındaki vatandaş merdivenden düşerek hayatını kaybetti
60 yaşındaki vatandaş merdivenden düşerek hayatını kaybetti
Karısıyla tartışan adam evini ateşe verdi
Karısıyla tartışan adam evini ateşe verdi
23 yaşındaki genç kızı öldürüp parçalayan sanık hakkında karar
23 yaşındaki genç kızı öldürüp parçalayan sanık hakkında karar
Hazine arazisine yapılan kaçak villa ekipler tarafından yıkıldı!
Hazine arazisine yapılan kaçak villa ekipler tarafından yıkıldı!
Yolcu otobüsü dumanlar içerisinde kaldı, yolcular panik yaşadı!
Yolcu otobüsü dumanlar içerisinde kaldı, yolcular panik yaşadı!
Batman’da kardan kapanan 65 yerleşim yerinden 61’inin yolu açıldı
Batman'da kardan kapanan 65 yerleşim yerinden 61’inin yolu açıldı
Bahar kışı bir gecede tarımı vurdu!
Bahar "kışı" bir gecede tarımı vurdu!
Evini kundakladı yangını izlerken yakalandı!
Evini kundakladı yangını izlerken yakalandı!
Kaynak yaparken mazot deposu patladı!
Kaynak yaparken mazot deposu patladı!
Sıra dışı keçi kurtarma operasyonu
Sıra dışı keçi kurtarma operasyonu
’Haydut’ ayı kamerada
'Haydut' ayı kamerada
Lokum gibi kuzu pirzola tarifi
Lokum gibi kuzu pirzola tarifi
Daha Fazla Video Göster