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Esenyurt'ta 16 yaşındaki çocuğun cinayetinde şüphelilerin kaçışı kamerada

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 12.05.2024 12:30
Esenyurt'ta 16 yaşındaki Asrin Ege Özel'in öldürülmesiyle ilgili olayın şüphelisi 2 kişinin siteden kaçtığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerden birisinin yüzünü gizlediği de yer alırken, bir araç içindeki başka şahısların da peşlerinden silah doğrultup gitmeleri dikkat çekti.
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