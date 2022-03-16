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Erzurum’da tuhaf olay!  Merdivenler bir gece kayboldu

İHA
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Giriş: 16.03.2022 12:46
Erzurum’da kullanılmayan eski bir binanın merdiveninin girişi ve korkulukları bir gecede ortadan kayboldu. Mahalle sakinleri de kaybolan merdiven ile demirleri hırsızların çaldığını düşünüyor.

İddiaya göre, Erzurum Yakutiye'de sahipleri tarafından boş bırakılan bir binanın merdiveni bir gecede ortadan kayboldu.

MAHALLELİ ŞAŞKINA DÖNDÜ

Mahalleli, sabah evlerinden çıktığında bir gün önce yerinde duran merdivenin giriş kısmının betonuyla birlikte kaybolduğunu fark etti. Girişi kaybolan merdivenin havada duran halini gören vatandaşlar büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Merdiven korkuluklarının ve giriş kısmının hırsızlar tarafından çalındığını iddia eden mahalle halkı, durumu polise bildirdi. Polis konuyla ilgili inceleme başlatırken, vatandaşlar, tehlike oluşturduğunu ifade ettikleri merdivenin onarılması veya yıkılmasını bekliyor.

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