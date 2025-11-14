14 Kasım 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Erzurum’da kaçak sigara operasyonu
Erzurum’da kaçak sigara operasyonu

Erzurum’da kaçak sigara operasyonu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.11.2025 18:45
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen Tütün ve Tütün Mamülleri Kaçakçılığına (Sigara Kaçakçılığına) yönelik projeli dosya kapsamında; dosya sürecinde yapılan toplam 5 yakalamada bin 273 paket gümrük kaçağı sigara, 150 paket gümrük kaçağı elektronik sigara tütünü ve 50 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak; Şüpheli G.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilirken kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Erzurum’da kaçak sigara operasyonu
Erzurum’da kaçak sigara operasyonu
Erzurum’da kaçak sigara operasyonu
Lefkoşa’da 100 metrelik Türk ve KKTC bayrağıyla kortej yürüyüşü
Lefkoşa'da 100 metrelik Türk ve KKTC bayrağıyla kortej yürüyüşü
İnsanlar televizyonu artık internetten izliyor
İnsanlar televizyonu artık internetten izliyor
Elazığ’da kaygan yolda kamyonet devrildi
Elazığ’da kaygan yolda kamyonet devrildi
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 3 ölüm, 4 gözaltı
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 3 ölüm, 4 gözaltı
Van’da Cuma hutbesine minik misafir!
Van’da Cuma hutbesine minik misafir!
Yan baktın kavgasında 1 kişi öldü
Yan baktın kavgasında 1 kişi öldü
Motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç defnedildi
Motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç defnedildi
Kız kardeşinin boğazına bıçak dayadığı iddia edilen kasap tutuklandı
Kız kardeşinin boğazına bıçak dayadığı iddia edilen kasap tutuklandı
Ankara’da iki şehide son veda
Ankara’da iki şehide son veda
Batman’da trafik kazası: Sürücü bariyerlere çarpan araçta sıkıştı
Batman'da trafik kazası: Sürücü bariyerlere çarpan araçta sıkıştı
Bursalı şehit binbaşıyı binlerce kişi uğurladı!
Bursalı şehit binbaşıyı binlerce kişi uğurladı!
Daha Fazla Video Göster