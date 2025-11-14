Erzurum’da kaçak sigara operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen Tütün ve Tütün Mamülleri Kaçakçılığına (Sigara Kaçakçılığına) yönelik projeli dosya kapsamında; dosya sürecinde yapılan toplam 5 yakalamada bin 273 paket gümrük kaçağı sigara, 150 paket gümrük kaçağı elektronik sigara tütünü ve 50 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak; Şüpheli G.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilirken kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

