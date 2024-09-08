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Erzurum Dumanlı Yaylası’nda göçerlik kültürü

Erzurum Dumanlı Yaylası’nda göçerlik kültürü

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.09.2024 15:46
A Haber izleyicilerini Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Gölören Köyü'nün Dumanlı Yaylası'na götürdü. Yaylada hayat, güneş doğmadan başlıyor. Göçerler, zorlu şartlara rağmen göçerlik kültürünü sürdürme gayretinde. Elektrik ve suyun olmadığı bu yaylada, göçerler odun ateşinde yemek pişiriyor elleriyle su taşıyor, koyun sağarak süt elde ediyor ve tüm gün durmadan çalışıyorlar. A Haber ekibinden Esra Arpa ve Ömer Faruk Tavlaşoğlu yaylada bir gün geçirdi. İşte ekibimizin izlenimleri...
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