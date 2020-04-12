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12.04.2020

Erzincan'da ilginç görüntüler! Onlarca kilo ağırlığında balıkları görünce koronavirüsü unuttular |Video

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinden geçen Fırat Nehri'nde 30 yıllık balıkçı tarafından oltayla yakalanan dev turna balıkları görenleri hayrete düşürdü. 95 ve 65 kilo ağırlığındaki iki turna balığı pazarda satışa sunulurken, balıkları görmek isteyenler şaşkınlıktan sosyal mesafeyi unuttu.

Erzincan'a 151 kilometre uzaklıktaki Kemaliye ilçesinden geçen Fırat Nehri'nde 30 yıldır amatör balıkçılık yapan Gafur Mercan, oltayla dev turna balıkları yakaladı. Yaklaşık 1,5 saat süren mücadele ile sudan çıkartılan iki dev turna balığı, Erzincan kent merkezinde cumartesi günleri kurulan halk pazarında satışa sunuldu. Balıkları yakalayan olta balıkçısı Gafur Mercan, "Fırat Nehri'nde oltaya balıklar belirli aralıklarla takıldı. Uzun uğraşlar sonucu balıkları sudan çıkartabildim. 190 santim boyundaki 95 kilo, diğeri 65 kilo. 95 kilo olan şuana kadar Erzincan'da yakalanan en büyüğü sanırım" dedi.



DEV TURNA BALIKLARINI GÖRMEK İSTEYENLER SOSYAL MESAFEYİ UNUTTU
Halk pazarı girişinde zabıta ekipleri koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında pazara gelen vatandaşlara maske dağıtıp tezgahlar arasındaki sosyal mesafe kuralına uygunluğu denetledi. Sabahın erken saatlerinde seyyar tablayla pazara dev balıkların gelmesi üzerine vatandaşlar merakla balıkları yakından görüp fotoğraf çektirme telaşına düştü. Balıkları yakalayan Gafur Mercan'ın "Fazla toplanmayın, sosyal mesafeyi ihlal etmeyin" uyarılarına rağmen meraklı vatandaşlar dev balıklarla fotoğraf çektirme aşkıyla sosyal mesafe kuralını unuttu. Bir süre sonra kalabalığın yanına gelen polis ekipleri, sosyal mesafe kurallarını vatandaşlara hatırlatarak, aradaki mesafeyi sağlamaları hususunda uyarıda bulundular.

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