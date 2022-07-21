21 Temmuz 2022, Perşembe
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Erken doğan çocuk Marmaris’te hayata tutundu! İngiliz aile Türk doktorları unutmadı
12 yıl önce tatil için Marmaris'e gelen İngiliz çiftin çocukları erken doğumla burada dünyaya geldi. Türk doktor ve hemşirelerin yardımı ile hayata tutunan bebek, 10'uncu yaşında yine aynı hastanedeydi. Sürpriz doğum gününde duygusal anlar yaşandı.