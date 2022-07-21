Erken doğan çocuk Marmaris’te hayata tutundu! İngiliz aile Türk doktorları unutmadı

12 yıl önce tatil için Marmaris'e gelen İngiliz çiftin çocukları erken doğumla burada dünyaya geldi. Türk doktor ve hemşirelerin yardımı ile hayata tutunan bebek, 10'uncu yaşında yine aynı hastanedeydi. Sürpriz doğum gününde duygusal anlar yaşandı.

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