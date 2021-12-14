14 Aralık 2021, Salı
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Erkan Özerman'ın skandalları bitmek bilmiyor! Best Model 2021 adaylarına küfür ettiği anlar ortaya çıktı
'Best Model Of Turkey 2021' yarışmacılarının suçlamalarıyla magazin gündemine oturan Erkan Özerman, yeni bir skandalla gündeme geldi. Erkek adaylara 'masaj yap' şeklinde taciz mesajları attığı iddia edilen Özerman'ın hafta sonu gerçekleşen Best Model yarışmasında podyumdaki kızlara "gerizekalılar, kapat önünü o…pu" gizi sözler söylediği video ifşa oldu.