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Erik üreticilerinin yüzü güldü! Can eriğinin fiyatı geriledi

A Haber
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Giriş: 04.03.2021 15:20
Güncelleme:04.03.2021 15:29
Son dakika haberi... Havaların ısınmasıyla birlikte mersinde erik hasadı başladı. geçen hafta kilosu 500 liradan satılan eriğin kilosu şuanda serada 325 lira'ya düştü. ​Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

Can eriği üreticisinin yüzünü güldürdü. Yazın habercisi can eriğinin hasadı havaların sıcak gitmesiyle erken başladı.

CAN ERİĞİNİN FİYATI GERİLEDİ

Türkiye'de yılın ilk turfanda eriği mersinde şubat ayının sonunda hasat edilmişti ve kilosu da 500 liradan satılmıştı. Mart ayının ilk günlerinde ise 500 liradan satılan turfanda eriğini kilosu 325 liraya kadar geriledi.

Türkiye'de can eriğinin başkenti Mersin'in Değirmendere mahallesi ve şu anda üreticinin hasat etmiş olduğu bu ürün başta Rusya olmak üzere diğer Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. 50 ya da 100 gram şeklinde paketlenerek tezgahlardaki yerini alan eriklerin ilerleyen dönemlerde fiyatlarının düşmesi bekleniyor.

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